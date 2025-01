Candy chiude, Regione Lombardia convoca i cinesi: “Spieghino il futuro dell’azienda”

Sul futuro di Candy si muove la politica, Haier, la multinazionale cinese proprietaria dell’azienda, sarà chiamata in audizione in Regione ai primi di febbraio. A chiederne la convocazione, Alessandro Corbetta(Lega) subito dopo l’annuncio dello stop alla produzione di lavatrici a Brugherio. "Spieghino il futuro dell’azienda e dell’occupazione - dice il capogruppo - penso a un confronto costruttivo con sindacati e istituzioni. La chiusura di uno stabilimento come quello brianzolo rappresenterebbe un’enorme criticità per tante famiglie e un intero territorio".

Anche i metalmeccanici vogliono entrare nel dettaglio della conversione annunciata dagli asiatici. "Siamo molto preoccupati per la decisione di disperdere un patrimonio industriale di questa portata e per l’incertezza che accompagna il nuovo progetto - ribadisce Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza -. Questa scelta ha un impatto significativo sia sul futuro occupazionale che sul tessuto produttivo del nostro territorio. Servono chiarezza, un piano all’altezza della storia del sito, garanzie per i lavoratori coinvolti".

"I grandi cambiamenti possono essere destabilizzanti per il personale - aggiunge Francesca Melagrana della Fim-Cisl - Vogliamo più tutele, la trasformazione non deve danneggiare i dipendenti, deve essere intelligente con l’intenzione di aiutarci a crescere e a sviluppare le qualità del personale di Brugherio finora indebolito. Siamo pronti per questa sfida. Speriamo lo sia anche il management Candy". Il tavolo è fissato per martedì. Haier e sindacati si troveranno faccia a faccia per la seconda volta in una settimana.