Il funerale di Chistian Donzello: a Monza motori e palloncini. In 2.500 per l’ultimo saluto

Una delle moto coinvolte nell'incidente di Biassono e Christian Donzello

Monza, 17 marzo 2023 – Il rombo dei motori, la sua “musica” preferita. I palloncini in aria, compreso quello di Valentino Rossi. E poi la folla, strabordante: almeno 2.500 persone, con centinaia di moto e motorini, che hanno invaso la chiesa e il piazzale, prima, e poi letteralmente paralizzato il quartiere, in suo onore.



Tutto questo, e tante lacrime, al funerale di Christian Donzello, svoltosi oggi pomeriggio nella chiesa di San Rocco a Monza, nel rione dove abitava. Per dare l'ultimo saluto al 16enne deceduto dopo il terribile incidente in via Friuli di Biassono, dove era in corso un raduno di appassionati di moto, sono arrivati gli amici, i compagni di scuola, tanti conoscenti e coetanei monzesi e non solo.



Per dare almeno un po' di conforto a papà Massimo, mamma Loredana e alla sorella Valentina, che ha letto in apertura la sua lettera d'addio, piena di amore: "Amavo che tu avessi tante passioni, una seguiva l'altra. Volevi essere il meccanico più un gamba. Sappi amore mio che tua sorella sarebbe stata la tua prima fan. Hai lasciato un vuoto immenso, un dolore lancinante. Non avresti dovuto lasciarmi sola. Ho gridato dal dolore, avevamo già capito che saresti andato via. Abbiamo pregato fino all'ultimo. So che la nonna ti sta aspettando. Sarai il mio angelo custode. Ti amerò per sempre".



La famiglia, con un gesto di grande altruismo, ha deciso di donare i suoi organi.