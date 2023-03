Incidente in moto a Biassono, muore a 16 anni Christian Donzello: il giallo della corsa clandestina

La terribile scena dell'incidente di Biassono

BIiassono (Monza e Brianza), 13 marzo 2023- Non ce l’ha fatta. Christian Donzello, il ragazzo di 16 anni vittima ieri di un incidente in motocicletta a Biassono è morto.

La notizia è arrivata pochi minuti fa. Il giovane era ricoverato in Rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano da ieri pomeriggio, quando alle 16.30 in via Friuli, nella zona industriale di Biassono, si era scontrato con un’auto guidata da un 22enne di Seregno che, mentre stava svoltando, si era trovata davanti due motociclette da 250 di cilindrata. Su una appunto il 16enne, apparso immediatamente in gravissime condizioni. Sulla seconda, un altro giovane, di 18 anni, di Carate Brianza, che se l’era invece cavata con lievi ferite tanto che era stato portato in ospedale a Desio in codice verde.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele D’Onofri le due moto procedevano ad alta velocità. Sull’incidente sono in corso indagini più approfondite, e aleggia lo spettro che nella zona industriale di Biassono fosse in corso una gara clandestina, come denunciano alcuni residenti della zona.