Fuga e inseguimento. Era sotto cocaina

Prima la fuga da un posto di blocco, poi la folle corsa da Vimercate a Bellusco, Sulbiate, Bernareggio per finire di nuovo Vimercate, dove si è schiantato contro un’altra auto dei carabinieri. Per il 47enne residente in città alla fine sono scattate le manette per resistenza, ma l’uomo è stato anche denunciato perché, l’altra notte, era alla guida sotto l’effetto di cocaina. È cominciato tutto con una verifica in via Goito. L’automobilista era fermo a bordo strada, ma ldavanti alla gazzella ha spinto sull’acceleratore innescando l’inseguimento.

Bar.Cal.