Formula 1 a Monza, il Gp fino al 2031 per 27 milioni all’anno. Contratto pronto ma da firmare

Monza, 27 novembre 2024 - Formula 1 a Monza, pronto il rinnovo del contratto: il Gran premio d'Italia confermato sul circuito di Monza per altri sei anni, dal 2026 al 2031, a circa 27 milioni di dollari all'anno, "da assoggettare annualmente a incremento nella misura del 2%".

"Ieri sera abbiamo sistemato alcuni dettagli del contratto, credo che abbiamo risolto tutti i problemi, dovremmo essere pronti alla firma", conferma il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, da mesi al lavoro per garantire un futuro al Gp d'Italia oltre la scadenza dell'attuale accordo nel 2025. Certo è che sarà necessario avere la garanzia delle autorizzazioni per procedere ai nuovi lavori in autodromo, ovvero la copertura della palazzina dei box e l'ampliamento del Paddock Club, l'area vip riservata agli ospiti di Liberty Media e Formula One.

L'obiettivo del presidente Aci è di chiudere la partita entro fine anno. Mentre "per Imola il discorso è più complesso. Siamo l'unica federazione sportiva al mondo con due Gp di F1 e la federazione con più titolazioni mondiali, questo attira critiche e gelosie anche da altri Paesi europei - sottolinea Sticchi Damiani -. Partiamo in salita: il giorno dopo la firma di Monza ci dedicheremo a Imola, che ha potenzialità straordinarie, siamo al centro della Motorvalley. La speranza è di recuperare nel 2026 l'edizione del 2023, che non si è tenuta per l'alluvione, ma bisogna capire a che prezzo".