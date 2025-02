Flavio Massa morto nell’incidente insieme a Lorenzo Rovagnati, era un pilota preciso ed esperto: “Orgoglioso del suo lavoro”

LIMBIATE – C’era Flavio Massa, 59 anni, pilota esperto e volontario di Protezione civile a Limbate al comando del volo in elicottero precipitato l’altra sera a Noceto, in provincia di Parma, dove ha perso la vita Lorenzo Rovagnati. La terza vittima è l’altro pilota dell’elicottero, Leonardo Italiani, di 30 anni.

Massa era il comandante del volo precipitato, Italiani era al suo fianco: entrambi molto esperti, lavoravano per un’azienda specializzata nel noleggio elicotteri con pilota, con sede centrale a Pescara e basi d’appoggio in tutta Italia, compreso l’aeroporto di Bresso, alle porte di Milano. Guidavano un AW 109 Sp Grand New della Leonardo Agusta Westland, un vero e proprio gioiello dell’aeronautica italiana, venduto in tutto il mondo, “progettato – si legge sul sito della casa costruttrice – per operare anche in condizioni climatiche e ambientali avverse, questo bimotore leggero multiruolo si avvale di tecnologie di navigazione e di controllo del volo all’avanguardia per garantire i massimi livelli di sicurezza”.

È un velivolo che viene utilizzato anche per trasporto medico e interventi di soccorso sanitario in emergenza. Massa, residente a Desio, da anni prestava servizio nella Protezione civile di Limbiate, partecipando a numerose operazioni di soccorso. Era esperto anche in comunicazioni radio d’emergenza e aveva curato spesso delle dimostrazioni di questa attività nelle scuole limbiatesi. “Ci siamo visti l’ultima volta tre giorni fa per una riunione operativa di programmazione dell’attività”, ricorda, ancora scosso Enrico Grigoletto, vice coordinatore del gruppo comunale Prociv di Limbiate, che raggruppa 16 volontari, pronti ad intervenire in caso di necessità e in attività ordinarie di prevenzione e manutenzione. Massa era anche delegato provinciale della Protezione civile Monza e Brianza.

“Era un uomo molto preciso e puntuale, esperto di trasmissioni radio e di logistica. Del suo lavoro di pilota parlava poco ma ne era molto orgoglioso”. Cordoglio per la scomparsa in circostanze tragiche di Massa è stato espresso anche a livello istituzionale, con una nota firmata dal capogruppo della Lega in consiglio regionale, Alessandro Corbetta e dall’assessora alla Protezione civile di Limbiate Cinzia Galli: “La prematura scomparsa di Flavio Massa ci lascia sbigottiti. Vogliamo esprimere alla famiglia la nostra vicinanza e le nostre condoglianze, come alla Protezione civile di Limbiate. Ci stringiamo alla famiglia in un abbraccio, ringraziandoli per quanto Flavio ha fatto per la nostra comunità”.