Vimercate, città da 75 anni: "Cavalcata straordinaria"

I 75 anni di città, galà con i vecchi sindaci a Vimercate. Emozione e orgoglio "per la cavalcata nella storia della città diventata capitale dell’hi-tech in pochi decenni". Dall’ospedale, all’Omnicomprensivo, ai trasporti, alle Torri Bianche, all’Energy Park: "Quanta strada fatta dal decreto del presidente Einaudi che concedeva il titolo", ricorda Francesco Cereda, alla guida del Comune dal 2021. È il più giovane primo cittadino che ci sia mai stato. Al suo fianco, Andrea Flumiani, Enrico Villa, Enrico Brambilla, gli altri assenti giustificati, la cerimonia in Sala Cleopatra, gioiello di Palazzo Trotti, in ricordo di quel 28 giugno 1950 in cui arrivò il Decreto dal Quirinale. Un risultato frutto "dell’impegno, del sacrificio, dell’amore di tante generazioni che prosegue e che contribuisce a fare della città quello che è: un punto di riferimento per il territorio e non da adesso", ancora Cereda. Che ha voluto al proprio fianco "chi prima di me fa fatto tanto per la comunità". Il calice alzato, la torta, qualche lacrima e la fierezza di essere parte di un grande affresco collettivo. L’ospedale dal Cinquecento, come il mercato concesso dall’imperatore Carlo V, le poste, i distaccamenti governativi "siamo in 26mila, ci sono città più grosse di noi che non hanno il nostro livello di servizi". Un ruolo colto dal presidente della neonata Repubblica che promosse il vecchio paese agricolo al rango di città. Un onore per tutti racchiuso nella pergamena che il sindaco ha donato ai colleghi. Lo sguardo è rivolto al futuro. "Le nostre radici ci ricordano che abbiamo tutte le risorse per affrontare le sfide di domani, senza perdere di vista le nostre tradizioni e il nostro patrimonio".