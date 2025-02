Finanza e Comune di Monza si alleano. Protocollo di intesa contro i "furbetti" del Fisco

Monza, 27 Febbraio 2025 - Il Comune di Monza e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dei traffici illeciti e dell'abusivismo commerciale. L’accordo, firmato dal sindaco Paolo Pilotto, e dal Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Marinelli, si riferisce anche ai “tributi locali” (quali, a titolo d’esempio, l’imposta di soggiorno), ai traffici di valuta, all’esercizio abusivo di attività turistico/ricettive (bed and breakfast, affitti brevi), lavoro nero, vendita di merce contraffatta, così favorendo l’affermazione della legalità, il recupero dell’evasione fiscale e l’emersione del sommerso.

Il “fulcro operativo” della collaborazione prevede che il Comune di Monza, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riguardo ai controlli commerciali ed annonari, all’attività di polizia stradale, agli interventi di polizia ambientale, alle risultanze operative conseguenti a controlli dei cantieri edilizi e stradali, alle notifiche effettuate per conto di Istituzioni o Enti pubblici.

Il Sindaco di Monza, insieme all’Assessore alla Legalità Ambrogio Moccia, ha osservato come “questo protocollo d’intesa rafforza la già presente e funzionale cooperazione tra la Polizia Locale di Monza e la Guardia di Finanza, sancita anche dalle intese siglate a partire dal 2022, permettendo di ottenere risultati ancora migliori nel contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Quello degli accordi con le Forze dell’Ordine è un modello da valorizzare, perché permette maggiore tempestività d’intervento e un controllo più omogeneo e diffuso del territorio”. Nell’occasione, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza ha ringraziato “per la sensibilità istituzionale dimostrata, che rafforza la sinergia già in essere a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché del segmento di spesa delle prestazioni sociali e nel 2023, in convenzione anche con la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza, ai fini del recupero dell’evasione fiscale dei tributi erariali. L’accordo sottoscritto risponde all’esigenza di ampliare il patrimonio conoscitivo ed acquisire alert di rischio da approfondire ai fini investigativi incrociando le informazioni con quelle risultanti dalle nostre banche dati e consente al Corpo di essere ancor più “chirurgico” nella selezione dei propri target, oltre che a geolocalizzare meglio fenomenologie e traffici illeciti nella città brianzola”.