Festival di Parco Tittoni a Desio: sipario rock per un weekend di musica

Le atmosfere del Festivalbar, i tormentoni estivi e gli eroi di manga, anime, film e serie tv che hanno segnato un paio di generazioni almeno. E poi un fiume in piena di ska, folk-punk e hip hop. Due appuntamenti per salutare la stagione del Parco Tittoni, che si prepara a chiudere i battenti per quest’anno. Sarà un lungo weekend di musica quello che il festival desiano proporrà per stasera e domani. Si comincerà oggi alle 21.30 con l’evento “Party ’90 - Cartoon heroes“, una festa che fino a notte proporrà dj-set con tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005, accanto alle sigle dei cartoni animati più amati di quell’epoca. A completare lo spettacolo ci saranno videoproiezioni a tema, ballerini e animazione. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Si cambierà invece completamente atmosfera domani con l’iniziativa “Suona Ancora - Closing Party“, che rappresenterà la serata ufficiale di chiusura di Parco Tittoni: si partirà con un pomeriggio dedicato ai più piccoli, con i laboratori artistici e musicali per bambini guidati dall’illustratrice Debora Senz’H e dai maestri Vanina e Stefano. Dalle 19 si accendereranno impianto e amplificatori sul palco, per un concerto che vedrà alternarsi live il rapper Dari Mc, protagonista della scena hip hop underground italiana, e De Ambassador.

Dalle 21 toccherà al travolgente cow-punk degli Iron Mais (nella foto), con la loro miscela di “rock agricolo“ in cui si fondono folk, bluegrass, country e attitudine punk. A chiudere lo show, dalle 22, sarà lo ska energetico degli Arpioni, uno dei gruppi più noti del genere in Italia. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Fabio Luongo