Festa di Apertura Anno Scout a Cesano Maderno: Entusiasmo e Accoglienza

Due giorni per celebrare l’apertura dell’anno Scout. Gli scout laici Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani) della sezione di Cesano Maderno si sono trovati a Seveso per una due giorni intensa che ha visto protagonisti i tre gruppi della sezione, Lupetti (8-12 anni), Esploratori (12-16 anni) e Rover (16-19 anni). Da sabato pomeriggio si sono susseguiti i riti di saluto per i passaggi nei gruppi della fascia di età successiva e dei capi che si trasferiscono. Domenica è stata dedicata all’accoglienza dei nuovi ragazzi che hanno mostrato interesse nell’avvicinarsi a questo percorso. Tra giochi di conoscenza, costruzioni con legature e programmazione delle prossime attività la giornata è volata terminando con un grande cerchio di chiusura al vicino Bosco delle Querce. "L’apertura del nuovo anno scout - spiegano dalla sezione - segna l’inizio di un percorso per tanti nuovi bimbi e ragazzi e il prosieguo di un cammino per tanti altri. Le attività dei vari gruppi proseguiranno con cadenza bisettimanale fino a dicembre quando tutta la sezione si ritroverà per la partenza del Campo Invernale". Gli scout Cngei hanno 14.000 soci in tutta Italia: in Brianza sono attive 4 sezioni, a Monza, Seveso, Limbiate e Cesano Maderno.

Ga.Bass.