"Favole e comicità a Bovisio Masciago: spettacoli per grandi e bimbi"

Sulla scia del successo ottenuto la scorsa stagione, l’amministrazione comunale ripropone un cartellone teatrale all’insegna della leggerezza e delle risate sotto la direzione artistica di Corrado Accordino. La rassegna, che prende il via il 20 ottobre, proseguirà fino al 12 aprile, con 10 spettacoli di cui tre dedicati ai bambini e alle famiglie. Sul palco dal cineteatro La Campanella di piazza Anselmo IV, la stagione si apre con la comicità di Debora Villa nel recital “20 di risate“: come un jukebox Debora si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei sui primi 20 anni di palco, spaziando dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele ad Eva. La rassegna prosegue e si tinge di toni ironici con lo spettacolo “L’anno sabbatico“ con Arturo Di Tullio, Monica Faggiani e Flavia Marchionni. Le Scemette in “Sketch in the city“, uno spettacolo in cui sei attrici, il 1° dicembre racconteranno in modo satirico, irriverente e politicamente scorretto la vita quotidiana delle donne, giocando con stereotipi e cliché della società di oggi. Il 2024 si apre con uno spettacolo di satira, “Il matrimonio era ieri“: lo sposo rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. Pronto ad affrontare la rabbia della sposa, invece fa una scoperta sconvolgente: il matrimonio è stato celebrato senza di lui. A febbraio sarà la volta di “Piccoli miracoli“, la più recente creazione di Paolo Nani, che in questo spettacolo sperimenta un linguaggio scenico originale, dove si fondono teatro e arte visiva. Anche a marzo la comicità la fa da padrona con “1 e 95“, un monologo comico con Giuseppe Scoditti. La stagione si chiude con il Quintetto Prestige, formato da professori d’orchestra del Teatro Regio di Torino che propongono in versione cameristica due capolavori della musica americana del ‘900, Porgy and Bess di Gershwin e West Side Story di Bernstein, che incorniciano una singolare proposta di Pierino e il lupo di Prokofiev, sostenuto dalla irresistibile verve comica di Enrico Beruschi. Ai più piccoli sono dedicati “Il brutto anatroccolo“, “Babbo Natale ti prendo“ e “I quattro musicanti di Brema“. Biglietti a partire da 16 euro. Per informazioni: tel. 039-9080122, [email protected].

Veronica Todaro