Maltrattamenti alle Farfalle della ritmica, Agnese Duranti: “Frasi pesanti? Solo per farci migliorare”

Milano – “Un ambiente per quanto mi riguarda sempre sereno, consono per fare lavoro di alto livello”. Queste le parole usate dall'azzurra della ritmica Agnese Duranti, ascoltata in mattinata all'Hotel Melia di Milano, nella seduta del processo sportivo in corso per le presunte vessazioni alle ginnaste della Nazionale di ritmica.

Il processo

Alla sbarra ci sono Emanuela Maccarani, allenatrice e direttrice tecnica sospesa della Nazionale, e la sua assistente Olga Tishina, accusate dalle loro ex allieve di allenamenti non conformi e di aver causato disturbi alimentari e psicologici.

Momenti difficili

"Ricordo dei momenti più pesanti di altri durante gli allenamenti – ha spiegato Duranti – Ma ritengo che a volte sia anche opportuno creare dei momenti più difficili. Non ricordo aggressioni fisiche o verbali”.

Parolacce

"È uno sport di perfezione – ha continuato la ginnasta – e veniamo riprese anche in maniera severa. È capitato che in caso di errori ripetuti la nostra allenatrice Emanuela Maccarani si rivolgesse a noi con frasi tipo ‘non state facendo niente, siete delle stronze’. Ma escludo che le allenatrici ce l’avessero avuta con qualche atleta in particolare. Ci sono state correzioni personali, come verso Beatrice Tornatore: è capitato sentire l'allenatrice rivolgerle frasi come 'testa di c...' o 'se fai male l'esercizio ti tiro una sberla’, ma ricordo anche il contesto non aggressivo in cui avveniva. Beatrice lo percepiva in modo diverso, era molto insicura”.

Su Anna Basta

Ex compagna di stanza di Anna Basta, una delle principali accusatrici di Maccarani e Tishina, da fine 2016 al 2020, Agnese Duranti spiega di non frequentare l’ex compagna da quasi due anni. “Sono rimasta allibita dalle dichiarazioni date alla stampa”, spiega Duranti, riferita alle denunce di Basta. “Conoscevo bene gli stati d'animo di Anna e gli attacchi di panico quotidiani o i pensieri di suicidio di cui si è scritto: non mi è mai balenata l'idea che potesse succedere e io non sono una poco attenta agli stati d'animo delle amiche”.

“Culo pesante”

Sulle questioni del peso delle ragazze, Duranti spiega: "Non ho mai fatto la fase di pesa come un disagio. Olga, che generalmente ci pesava, ci faceva presente se pesavamo un po’ di più. ‘Culo pesante’ o ‘prosciutto alzati da terra’? Frasi pronunciate in momenti di tranquillità totale, non sono mai state offensive. Ma come consiglio”.

Il messaggio del 2021

Duranti spiega anche sul messaggio inviato a Basta, in occasione del compleanno di quest'ultima, nel gennaio 2021 in cui Duranti scrive: "Mi sono rotta il c... di vivere in silenzio e sono felice che non debba farlo più”, la ginnasta oggi spiega: “Il riferimento era all'impossibilità di partecipare agli Europei e a tante altre cose che ci erano state tolte per il Covid”.