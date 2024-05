Fare l’art director tra moda e design

Un master con stage per diventare Art director nel settore arte, moda e design rivolto a disoccupati. Ultimi posti disponibili a Muggiò per il master Innovazione e bellezza nella contemporaneità, arte, moda & design - bando “Lombardia plus cultura 2022/23“ che prevede 416 ore di lezione e 240 ore di workshop aziendali oltre a 240 ore di stage a Muggiò per 6/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì con frequenza obbligatoria. Il master si rivolge solo a 30 giovani disoccupati in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP, residenti o domiciliati in Lombardia. Importante dimostrare motivazione e interesse a lavorare nell’ambito del settore Cultura e Creatività (Moda, Arte e Design). Il bando è finanziato da Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso formativo risponde a una precisa esigenza del settore cultura, moda e design di produrre valore strategico ed economico per l’impresa culturale e creativa. L’obiettivo del progetto è formare una figura professionale in grado di ideare e coordinare le attività di creazione di un progetto culturale, effettuarne la pianificazione strategica e finanziaria e infine promuoverla e comunicarla a livello internazionale avvalendosi di tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione (Web e social). Il Master è promosso da Società Umanitaria. Per informazioni, telefonare allo 02-57968363.

Veronica Todaro