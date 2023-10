Si finge tecnico Gelsia per vendere contratti energetici, coppia di anziani teme la truffa e arrivano i vigili. Operatore denunciato

Seregno, 15 ottobre 2023 – Una coppia di anziani che non si è lasciata ingannare, un consigliere comunale di minoranza che ha avvisato le forze dell’ordine di quanto stava accadendo e gli agenti della Polizia locale che si sono presentati in borghese sul posto: un falso operatore di Gelsia è stato denunciato martedì per sostituzione di persona. Gli anziani avevano ricevuto il giorno precedente una telefonata da parte di un uomo che si era qualificato come operatore di Gelsia: alla coppia aveva spiegato che aveva la necessità di recarsi da loro martedì per eseguire dei controlli.

I due, che già avevano subito una grave truffa nel mese di luglio, quando era entrato nella loro abitazione un falso tecnico di un’altra azienda brianzola, hanno chiamato il figlio per consultarsi. Questi, a sua volta, si è rivolto a Edoardo Trezzi, consigliere comunale della Lega, per chiedere aiuto: "Visto che sei in Comune, sai dirmi se i tecnici di Gelsia sono in giro in questi giorni per controlli?”. Trezzi, però, ha subito pensato al tentativo di truffa: ha avvisato la Polizia locale, mettendo il comandante in contatto con la famiglia. Di fatto il giorno dell’appuntamento gli agenti in borghese erano nelle immediate vicinanze dell’abitazione degli anziani. Altre pattuglie più distanti pronte a intervenire.

Quando il falso tecnico di Gelsia ha suonato il campanello, subito è stato bloccato. Da accertamenti si è poi scoperto che lavorava per conto di un’azienda con sede in Toscana che vendeva contratti energetici. Per la Polizia locale "pratica commerciale scorretta e truffaldina”. Lui denunciato, ma sono previste conseguenze anche per l'azienda: è stata segnalata all'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato). Sono previste sanzioni da 5mila a 500mila euro.