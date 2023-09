"Faccio una strage". Dopo aver mangiato tenta la rapina armato di coltello

Prima mangiava, poi con il coltellaccio posato sul tavolo davanti alla cassa rapinava: "Datemi i soldi o faccio una strage!". Due colpi in pochi giorni. Lo hanno sorpreso ancora con il suo coltello. Una Volante, alle 14 di lunedì, è stata inviata dalla centrale operativa della Questura in via Carlo Cattaneo, all’altezza del distributore “Esso”, dove una persona poco prima aveva commesso una rapina ai danni dell’ex circolino di via Vittorio Veneto. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti sono riusciti a bloccare il presunto autore della rapina sulla base delle descrizioni fornite da una dipendente del ristorante, che non aveva mai perso di vista il delinquente. I poliziotti hanno ricostruito l’accaduto accertando come poco prima l’ uomo, dopo aver pranzato seduto a un tavolo, si era recato alla cassa con il pretesto di richiedere il conto, ma improvvisamente aveva minacciato la cassiera intimando di consegnargli 150 euro, altrimenti avrebbe compiuto una strage. Mettendo la mano all’interno di una busta della spesa fingendo di impugnare un’arma. I dipendenti hanno tenuto però i nervi saldi e hanno chiamato la polizia. Il rapinatore a questo punto è fuggito a piedi, per essere poi, poco dopo rintracciato dalle Volanti. Il bandito, un 55enne cittadino italiano residente a Monza ma di fatto senza fissa dimora e senza occupazione, con precedenti per procurato allarme e possesso di armi e oggetti atti ad offendere, è stato trovato con in mano ancora un coltello di 30 centimetri ed è stato convinto, dopo vari tentativi, a deporre l’arma.

A seguito di ulteriori accertamenti, si è compreso da altri gravi indizi come l’analisi del modus operandi, dell’abbigliamento e il riconoscimento fotografico da parte delle vittime, che lo stesso uomo era il probabile autore di un’altra rapina commessa venerdì 15 settembre ai danni di un bar di Monza dove, con modalità simili, dopo aver appoggiato un coltello di 30 cm su un tavolino nei pressi della cassa del bar aveva intimato al titolare di consegnargli l’incasso e si era allontanato facendo perdere le proprie tracce con 50 euro. L’uomo già nei mesi precedenti si era recato in un altro punto ristoro di Monza con una pistola scacciacani priva di tappo rosso e aveva contattato le Forze dell’Ordine chiedendo il loro intervento perché in procinto di compiere una strage.

I poliziotti lo hanno arrestato èper tentata rapina. E lo hyanno denunciato per insolvenza fraudolenta (non aveva pagato il conto), porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere e per la precedente rapina.