Fabio Anobile, campione di ciclismo e di truffe: condannato a 16 mesi

Monza, 29 aprile 2025 - Il ciclista paralimpico campione mondiale Fabio Anobile, 31 anni, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 16 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa.

Il 31enne, nativo di Saronno, dovrà pagare anche il risarcimento dei danni a due delle tre vittime che si sono costituite parti civili al processo davanti al giudice Carlo Ottone De Marchi.

I fatti contestati ad Anobile risalgono ad un periodo tra il 2021 e il 2022. Ad un 55enne residente a Merate nel Lecchese il ciclista paralimpico si è fatto pagare quasi 16.500 euro per l'acquisto di 15 biciclette in carbonio proponendo grazie alle sue conoscenze uno sconto del 60%, ma le due ruote non sono mai arrivate.

Puntando invece sul fatto che la Rolex fosse uno dei suoi sponsor nelle gare di ciclismo, Anobile si è fatto pagare da un bresciano di 28 anni quasi 9mila euro per un orologio Daytona del valore di 14mila euro, anche questo mai consegnato e, dopo che invano il ciclista paralimpico ha accampato scuse e proposto di restituire la somma, era partita la denuncia.

Anobile era accusato anche da due donne e un uomo di Terracina. in provincia di Latina. di essersi intascato circa 1.500 euro dopo averli convinti ad approfittare di un forte sconto di un altro marchio sponsor, la Apple, per acquistare pc, telefonini e smart watch. Ma queste parti offese non si sono presentate davanti al giudice monzese facendo cadere l'accusa nei confronti del 31enne.