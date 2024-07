Ex Snia di Varedo, la morsa dei carabinieri: ingresso simultaneo da tutti i varchi per i controlli

Varedo, 31 luglio 2024 - Non si allenta la morsa dei carabinieri alla ex Snia, in stato di abbandono e degrado ormai da diversi anni, nota per essere meta preferita di spacciatori e tossicodipendenti, che, approfittando della vicinanza della stazione ferroviaria, distante solo poche decine di metri, giungono in zona anche dall’hinterland milanese.

I militari della compagnia di Desio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno dell’area per rispondere alle ripetute segnalazioni di residenti sul continuo andirivieni a cui assistono nel corso della giornata. In particolare, al servizio quotidiano garantito dalla stazione carabinieri di Varedo sui punti di accesso dell’area è stato predisposto in aggiunta un servizio di rinforzo e di impatto con un corposo dispositivo composto da circa 20 militari, che hanno fatto ingresso simultaneo da più varchi dell’ex comprensorio industriale e hanno fermato 13 persone all’interno dei capannoni, tutti tossicodipendenti, di cui un extracomunitario regolare ma privo di documenti di riconoscimento.

All’esito degli accertamenti un uomo di 41 anni e una donna di 28, entrambi italiani, sono stati denunciati perché inottemperanti al provvedimento del foglio di via obbligatorio di cui erano già destinatari. La donna, inoltre, è stata anche denunciata per non avere rispettato l’obbligo di firma a cui era sottoposta.

Nell'operazione sono anche stati sequestrati in un capannone 17 grammi di eroina, 13,7 grammi di cocaina e 24 grammi di hashish nonché 67 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.