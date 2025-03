Monza, entrano in un ex ristorante per rubare nella cucina professionale: arrestati

Monza, 27 marzo 2025 - Puntavano a rubare l'elettrodomestico professionale da cucina di un ex ristorante e, già che erano riusciti a entrare tagliando la catena al cancello dell'edificio con una roncola, stavano mettendo le mani anche sugli accessori in rame. Ma è scattato l'allarme ed è intervenuta la Polizia di Stato ad arrestarli.

Le manette sono scattate la scorsa notte per due rom trentenni che abitano a Milano Turro, sorpresi a rubare in una villa all'angolo tra viale Lombardia e via Risorgimento a Monza. Al piano terra si trovava un ristorante che è poi stato chiuso, mentre i titolari abitano ancora al piano superiore.

I due arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato questa mattina sono stati portati al Tribunale di Monza per il processo per direttissima. "Era un furto su commissione", hanno detto al giudice, che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma per entrambi in attesa del giudizio.