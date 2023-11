Ex Lombarda Petroli, da Regione Lombardia 500mila euro per la bonifica delle cisterne

Villasanta (Monza Brianza), 28 Novembre 2023 - Mezzo milione di euro da Regione Lombardia per la bonifica dell'area delle cisterne della ex Lombarda Petroli, che conterrebbero ancora 1500 tonnellate di fondame inquinante, ma che non rientravano tra quelle del maxi-finanziamento di 7 milioni di euro destinati dal Pnrr per il risanamento. A darne notizia Alessandro Corbetta, consigliere regionale brianzolo, commentando la delibera sulla seconda programmazione economico finanziaria 2023 degli interventi di bonifica firmata dall’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione.

“Grazie a questi fondi regionali sarà possibile integrare gli studi e avere dati più approfonditi sul lotto E, fortemente interessato dallo sversamento nel 2010 di idrocarburi che purtroppo, mancando di una progettualità sulla bonifica dell’area, non era stato oggetto di interventi previsti dal Pnrr. In questo modo il Comune, tramite la società Aria spa, potrà intervenire per dare continuità alle operazioni di risanamento ambientale di quell’area”.

“Il tema legato alle bonifiche e al risanamento dei territori inquinati è una nostra priorità assoluta - commenta l'assessore Maione - Soprattutto su situazioni che si protraggono da decenni, stiamo dando una svolta decisa a tutela dei cittadini e dell’ambiente”. Per l’amministrazione comunale di Villasanta si tratta di “un’altra buona notizia sul fronte della bonifica dell’area ex Lombardia Petroli” dopo quella dei fondi del Pnrr già previsti per il risanamento di altri lotti. “Lo stanziamento di 500mila euro di Regione Lombardia apre una prospettiva concreta alla bonifica anche del lotto E, che completerà il recupero ambientale del comparto. Un traguardo cui finalmente si può guardare con fiducia”.