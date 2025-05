Un recital di poesie da ascoltare in cuffia con Agrati e Savogin

Un microfono al centro, cavi luminosi che si dipanano e cuffie per un ascolto immersivo con cui godersi racconti e poesie scritti dalle migliori penne della letteratura mondiale. È l’originale esperienza cui daranno vita domani sera nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno i poeti e performer Paolo Agrati (foto) e Simone Savogin con il loro spettacolo “Silent Reading“: in tre differenti set alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 i due poeti interpreteranno e racconteranno testi e storie di autori che hanno rivoluzionato la letteratura. L’iniziativa, in collaborazione con il circolo Tambourine, fa parte della rassegna Il Festival delle 12 Lune. L’ingresso è gratuito, prenotazioni attraverso il sito www.12lune.it.