Masciago in Fiore: una festa fra attrazioni stand e bancarelle

Ci sarà davvero di tutto e di più oggi per Masciago in Fiore, l’iniziativa, organizzata con i commercianti e col patrocinio del Comune. Dalle 9 alle 24 hobbisti con banchi a tema, i fioristi, ma anche i pittori, la presenza di fiori in legno degli artigiani, gli olii essenziali. Nelle strade di Masciago saranno presenti anche banchi con i prodotti tipici italiani e gli stand di alcune associazioni. Dalle 15 alle 18 la mascotte dei Minions e gli artisti di strada. All’oratorio di San Martino sarà allestito un punto ristoro e alle 18 si esibirà il Coro Cai Bovisio Masciago e dalle 19 musica a cura dei commercianti. In occasione di Ville Aperte, è prevista la passeggiata guidata in centro a cura de Il Baule Verde.