Monza, non solo eventi: "Più cura per la città e attenzione alla cultura"

La città si prepara per l’evento primaverile “Monza in fiore“, ma al di là degli eventi estemporanei come vorrebbero il centro residenti e commercianti che vivono la città quotidianamente? "A parte gli eventi spot – dice Simona Perego, titolare della libreria “Tutti giù per terra“ – Monza è una città difficile: soffre molto la vicinanza con Milano. È complicato sviluppare iniziative per bambini e famiglie, senza incorrere in un dedalo di vincoli burocratici. A Milano le librerie lavorano ed è più facile organizzare eventi. A Monza abbiamo il Parco e la Villa Reale, ma risulta estremamente complicato organizzare qualcosa e quindi poi si rinuncia. Si potrebbe fare un corner di lettura, ma poi incappi nelle maglie della Siae".

Giulia Trovato, studentessa, fa osservare che a Monza ci sono pochi spazi per i giovani e i ragazzi delle superiori: "Occorrerebbero più eventi di cultura e attualità per gli adolescenti – sostiene Giulia – non si parla abbastanza di attualità, né se ne parla in modo corretto". Riccardo Ripamonti non tollera proprio l’incuria: scale dissestate, marcipiedi sconnessi, strade piene di buche, pulizia carente.

"Per esempio – sottolinea nel dettaglio – dà veramente fastidio vedere nei fine settimana i cestini del centro e del Parco straripanti di immondizia e mai svuotati. Sono stato a Sirmione, ma è più ordinata, almeno in centro. Certo, è tutta un’altra realtà. Bisognerebbe educare la gente alla civiltà, aiutando anche i disadattati concretamente. L’altro giorno, vicino all’Hotel Royal Falcone, sono incappato in una lite tra due balordi e per poco non mi prendevo un sampietrino in testa".