Eventi e giochi alla festa di primavera

La “Festa di primavera” dedicata a bambini e famiglie torna in piazza Togliatti a Brugherio. Appuntamento domenica, con l’iniziativa organizzata da Città di Brugherio, Politiche Educative e Culturali, con il contributo di Brianzacque: sarà una festa ricca di eventi con laboratori per i piccoli, esibizioni, musica, street food, mercatini, spettacoli con artisti di strada e tanto divertimento con i gonfiabili e un trenino itinerante.

Si comincia alle 10.30 con il laboratorio della scuola dell’infanzia Rodari ispirato ai personaggi dell’albo illustrato “Il bruco mai sazio” di Eric Carle. I bambini potranno ascoltare le avventure del piccolo bruco, realizzare con l’arte della piegatura il bruco e la farfalla e scattare una foto ricordo con le sagome dei protagonisti. Le insegnanti della scuola primaria Fortis distribuiranno fiori colorati contenenti frasi che rappresentano la primavera.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, sarà possibile partecipare ai laboratori per bambini da 0 a 3 anni “Palline di semi”, a cura della Coopertiva Meta, nei quali costruire, insieme ai genitori e con materiali naturali e di recupero, palline di semi per diffondere nuove varietà di fiori e piante nei luoghi dove la natura ne ha più bisogno, aumentando la biodiversità, creando relazioni tra uomo, piante e fiori.

Dalle 15.30 esibizioni di fitness, danza, difesa e balli con la partecipazione degli allievi della Palestra Energy. La festa continua anche in serata: dalle 18.30 concerto itinerante del Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albino per poi chiudere in bellezza la giornata con il dj set di Lucky J, che dalle 21 alle 23 proporrà musica anni ’70, ’80 e ’90.

C.B.