Espulso il truffatore seriale Vendeva bugie pure online

di Sonia Ronconi

Ha commesso truffe in 19 province di sei regioni. Sale giochi, vendita di auto, shopping online: insieme ad alcuni complici era diventato un incubo, ma adesso il truffatore tunisino è stato espulso. Lo ha disposto il questore di Monza Marco Odorisio visto il curriculum criminale del 27enne al quale nel 2019 la Questura di Bergamo non aveva rinnovato il permesso di soggiorno per la sua pericolosità sociale. Dal 2016, infatti, il tunisino, insieme con alcuni connazionali, aveva avviato una intensa attività di truffa nelle sale giochi o su siti di vendita online. Nelle sale giochi il tunisino, previa fotocopiatura del ticket, provvedeva a monetizzarlo più volte presso Video Lottery Terminals, conseguendo palesemente introiti fraudolenti.

Altre truffe venivano effettuate fingendo vendite di autovetture usate su un noto sito di vendite online: il cittadino straniero, contattato da acquirenti interessati, chiedeva un primo versamento in denaro sulla carta PostePay a titolo di anticipo. Ricevuta la prima somma di denaro, chiedeva il versamento del costo del passaggio di proprietà del veicolo, impegnandosi a consegnarlo di persona all’acquirente, salvo poi scomparire una volta ricevuto il denaro. In alcuni casi si avvaleva della complicità di una donna, spacciata per moglie, che ingannava l’acquirente comunicandogli, in lacrime, di aver bisogno di soldi a causa di una grave malattia di un congiunto e chiedendo per tale motivo una caparra più sostanziosa. Le truffe in questione sono state commesse in ben 19 Province italiane di Piemonte, Lombardia, Emila Romagna, Liguria, Veneto e Friuli.