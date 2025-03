Esprinet diventa sempre più verde. Premiato il colosso della tecnologia

Il colosso della tecnologia è sempre più verde: rating B per il clima e B per la sicurezza idrica da Cdp, l’organizzazione globale no-profit che valuta le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico e nella gestione delle risorse naturali. Per Esprinet un impegno cominciato tanto tempo fa, "verso la trasparenza e l’azione concreta, alle quali si aggiunge l’importanza della rendicontazione Esg, green, sociale e governance, come leva strategica per rafforzare resilienza e competitività".

Nel 2024, il Gruppo con quartier generale a Vimercate e ricavi nei primi 9 mesi dell’anno scorso di 2,78 miliardi di euro, ha compiuto passi importanti per consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento nel settore informatico e green tech. L’azienda ha investito nell’efficienza energetica e nella riduzione dell’impronta ambientale. E il nuovo polo logistico di Tortona è stato dotato di impianti fotovoltaici e sistemi di illuminazione a led per avvicinarsi all’autosufficienza, seguendo l’esempio del magazzino di Cambiago, già indipendente al 100%.

Sul fronte dell’innovazione la nascita della controllata Zeliatech ha consolidato il gruppo come primo distributore europeo di tecnologie per un futuro più "verde", "un passo decisivo nella doppia transizione, digitale ed ecologica".

"Far parte delle oltre 24.800 organizzazioni che utilizzano i dati per guidare decisioni positive per il nostro pianeta è motivo di grande orgoglio – dice Giulia Perfetti, sustainability manager –. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno costante nella riduzione dell’impatto e nella piena integrazione ‘green’ nel nostro modello di business". Esprinet ha rafforzato anche la gestione Esg "grazie a un dialogo interno più strutturato per garantire una gestione responsabile".

Sono stati potenziati i programmi di formazione e ascolto dei dipendenti, "per una cultura della diversità, dell’equità e dell’inclusione con particolare attenzione alle dinamiche intergenerazionali". Un impegno confermato dall’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa mondiale per la sostenibilità d’impresa. "Così abbiamo scelto di applicare i dieci principi su diritti umani, standard lavorativi, ambiente e anti-corruzione".