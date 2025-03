Escursionista morso da una vipera durante la scalata

Un escursionista di 26 anni di Briosco è stato morso probabilmente da una vipera mentre stava scalando la ferrata del Corno Rat a Valmadrera, in provincia di Lecco. Il serpente lo ha morso a una mano mentre stava affrontando l’ultimo tratto della via attrezzata.

Il giovane brianzolo è stato recuperato e aiutato dai soccorritori dell’eliambulanza di Como, che lo hanno immediatamente trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato ricoverato in osservazione. Il 26enne non si trova comunque in pericolo di vita.

D.D.S.