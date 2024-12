Ermes, il “barbè“ che per mezzo secolo ha fatto belli i monzesi

Lei ha 50 anni, lui 76. Ma anche questa bella e lunga storia di passione è arrivata alla fine. Perché lei è l’attività che Ermes Pozzi, classe 1948, parrucchiere, gestiva dal 1974 nel suo negozio di via Mentana. Ermes, nato a Vobarno in provincia di Brescia e da 71 anni residente a Monza, ha infatti deciso di andare davvero in pensione. Da venerdì il suo negozio è chiuso. Il mestiere di “barbè“, in effetti aveva iniziato a praticarlo da giovanissimo, già a 12 anni. Sembrava un lavoretto fatto apposta per portare a casa qualche mancia, diventerà la professione di una vita.

Le soddisfazioni non gli sono mancate: ha ricevuto riconoscimenti da Confartigianato, Regione Lombardia e dal Comune di Monza. Ermes, in ogni caso, non starà con le mani in mano: alleva canarini, fa parte dell’Associazione nazionale Alpini, canta con il coro Lo Chalet di Arcore, scrive inni, poesie e canzoni, in dialetto e in italiano. E poi ci sono i nipoti Matteo e Valentina, di 18 e 14 anni. Ma il negozio di via Mentana, il suo regno, gli mancherà. Qui, tra un cliente e l’altro, si ritrovava con gli amici di una volta e di sempre, quelli conosciuti negli anni Sessanta all’Elvis Club di via Modigliani e alla latteria di via Spreafico. Ora, abbassata quella serranda per l’ultima volta, quei tempi gli sembreranno un po’ più lontani. "Mi è dispiaciuto chiudere – ammette –, ma non potevo rinviare ancora. C’era il rischio che mia moglie Giuliana e mio figlio William mi dessero del bugiardo. Adesso? Vorrei iscrivermi a un corso di pittura".

Gianni Gresio