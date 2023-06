Monza, entra in Italia come turista e rimane per 2 anni: nigeriano rimpatriato

Monza, 28 Giugno 2023 - Era entrato in Italia come turista nel 2021 e non se ne era più andato. Il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto l’allontanamento con accompagnamento alla frontiera di un cittadino peruviano di 34 anni.

Lo straniero risultava irregolare sul territorio non essendo rientrato in Patria dopo i tre mesi di soggiorno consentiti in qualità di turista. Nel luglio 2022 il 34enne aveva spedito un kit per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, titolo che non poteva ottenere, non avendo richiesto uno specifico visto.

All’appuntamento all’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza era emersa l’irregolarità della domanda ed era scattato il provvedimento di espulsione, ma il peruviano era stato sottoposto alla misura alternativa del ritiro del passaporto e dell’obbligo di presentazione alla Polizia una volta alla settimana finchè non è stato possibile organizzare il servizio di scorta con personale dell’Ufficio Immigrazione specificamente formato per questo servizio per procedere con l'accompagnamento in frontiera a Malpensa, da dove il 34enne è stato imbarcato su un volo diretto a Lima con scalo a Madrid per il suo definitivo rimpatrio.