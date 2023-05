"Energia e anziani Proposte chiare"

Gli ultimi cinque anni li ha trascorsi tra i banchi della minoranza con spirito battagliero. Tiziano Mariani (Lista Moratti) si ripresenta ora all’elettorato per cercare di conquistare la poltrona più prestigiosa della città. Perché ai seggi elettorali bisogna puntare su Tiziano Mariani?

"Io mi sono candidato per riportare Aeb nelle mani dei seregnesi. È stata sottratta in un momento delicato, caratterizzato dal caro bolletta. In che modo riportarla nelle mani dei seregnesi, lo vedremo. Intanto ci sono sentenze, che arrivano fino alla Cassazione, che mi danno ragione e annullano la delibera del Consiglio comunale. Bisognava fare una gara pubblica, applicare la legge. Di sicuro, in caso di vittoria, provvederò a nominare una figura ad hoc: un magistrato o un finanziere. E, come ho promesso, promuoverò una class action affinché i cittadini ottengano un risarcimento importante".

Soddisfatto dei riscontri avuti in campagna elettorale?

"Ho ottime sensazioni: al ballottaggio io ci sarò. Non so contro chi, ma uno dei due posti sarà il mio. La gente vuole il cambiamento. Purtroppo non tutti sono informati, molti non sanno della vicenda di Aeb e dell’informazione di garanzia che era stata notificata al sindaco".

Vicenda Aeb a parte, che cosa non è andato bene in questi cinque anni?

"La città va ridisegnata. Non si dà un’anima alla città facendo festicciole della birra o di altre regioni. Non basta neanche sistemare due parchetti e asfaltare due strade. Ci vogliono le idee chiare e bisogna sapersi confrontare con i cittadini. Mettiamoci in testa che Seregno non è più una città industriale, abbiamo aree dismesse. E, infine, non si è pensato adeguatamente al tema degli anziani. Ora sono il 25-27% della nostra popolazione, questa quota aumenterà sempre più. La ex clinica Santa Maria poteva essere la soluzione ideale per creare una Rsa a partecipazione pubblica".

G.G.