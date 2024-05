Emergenza baby pusher a Monza, nel marsupio cocaina, ketamina e hashish: ragazzino denunciato

Cocaina, anfetamina, ketamina e hashish nel marsupio di un 17enne, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dalla polizia locale. È solo l’ultimo di una serie di episodi che coinvolgono sempre più spesso minorenni che si mettono nei guai per l’abuso o la vendita di droga. La denuncia del 17enne, residente nel Canturino, risale a venerdì, quando verso le 17 gli agenti del Nost, coadiuvati dai colleghi dell’Area Centro, nel corso di un controllo nei giardini del Nei, in via Enrico da Monza, da tempo segnalato come luogo di abusi e schiamazzi, hanno avvicinato un gruppo di ragazzi seduto sulle scalinate. All’avvicinarsi degli agenti il 17enne ha tentato di allontanarsi. Seguito per alcune centinaia di metri, è stato bloccato da due agenti: al momento del fermo ha dichiarato di essersi allontanato perché aveva delle sostanze stupefacenti nel marsupio. Risultato privo di documenti, è stato accompagnato al comando in via Marsala. è stato trovato in possesso di diverse sostanze tutte confezionate per lo spaccio quali cocaina anfetamina ketamina e hashish.

Quantità ritenute dagli inquirenti rilevanti su cui sono in corso ulteriori accertamenti. È scattata la comunicazione alla Procura del Tribunale per i minorenni di Milano e poi, con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Cantù, è stata eseguita la perquisizione nell’abitazione del giovane che, alla fine, è stato affidato alla madre con denuncia a piede libero. Proprio recentemente il periodico pattugliamento da parte della polizia locale nei parchi e in centro con l’aiuto delle unità cinofile aveva portato al sequestro di decine di grammi di sostanze stupefacenti. Controlli mirati ai giardini del Nei e in quelli tra via Monte Bianco e via Monte Bisbino, oltre che in zona Duomo.

Purtroppo, in molti casi, i soggetti trovati in possesso di droga erano giovanissimi. A uno studente di 16 anni era stato trovato un coltello, un bilancino di precisione e un gioiello d’oro del valore di 600 euro. In molti casi, anche i consumatori di droga sono giovanissimi ed hanno storie difficili. In un caso, i genitori si sono rifiutati di andare a riprendere il figlio minorenne.