Emergenza abitativa. Famiglie sulla strada e appartamenti sfitti. Pronte 46 case popolari

Riapre il bando case popolari in Brianza Est, una delle risposte per arginare l’emergenza abitativa: 46 appartamenti pronti per la riassegnazione immediata, "una boccata di ossigeno" per il problema dei problemi, "il primo sul territorio". A Vimercate nell’ultimo triennio altre 41 abitazioni sono state ristrutturate e consegnate alle famiglie in graduatoria, mentre sul fronte dell’edilizia convenzionata sono stati abbassati i volumi per far partire interventi bloccati. "Un’azione su più fronti per centrare l’obiettivo di mettere un tetto sopra alla testa di chi non può permetterselo sul mercato", spiega il sindaco Francesco Cereda. In corsa come prevede la legge entrerà tutto il distretto, ci sono anche Arcore, Bellusco, Burago, Busnago, Cavenago, Concorezzo, Cornate, Lesmo, Sulbiate, Usmate Velate. Dappertutto la situazione è la stessa: "Il lavoro precario innesca una spirale di difficoltà". "Alla mia porta bussano soprattutto nuclei che non sanno come rimediare un alloggio", sottolinea Cereda.

Dal 2022 la sua Giunta ha investito 530mila euro per il restyling di case vuote, "ma inagibili. Quando tornano a essere disponibili dopo periodi molto lunghi, hanno bisogno di una ristrutturazione, senza la quale non possono essere destinate ad altre persone - dice il sindaco -. Avevamo fermi in questo meccanismo più di 40 appartamenti, dal 2022 a oggi abbiamo portato a termine l’operazione di restyling". Ora, per altre 46 famiglie in difficoltà si apre uno spiraglio. Ci sono i requisiti di reddito con i quali fare i conti e altri paletti, la selezione scatta il 7 ottobre, il patrimonio immobiliare che va all’asta è in parte dei Comuni e in parte di Aler. Il grosso a Vimercate e Cornate, nove gli alloggi disponibili sia in città che nel borgo al confine con l’hinterland, seguono Usmate con otto, Concorezzo con cinque, Arcore con quattro, Busnago e Lesmo con tre rispettivamente, Sulbiate con due, Bellusco, Burago e Cavenago con uno ciascuno. Le domande dovranno essere presentata entro il 10 novembre solo on-line attraverso la piattaforma informatica regionale disponibile all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it. Il Pirellone ha messo a disposizione un numero verde per favorire l’accesso al sistema e la consegna della pratica: 800131151. Ci sono anche gli Sportelli Si sparsi in tutta la zona che potranno aiutare chi è in difficoltà con il computer, per fissare un appuntamento bisogna telefonare al 371-6270215.