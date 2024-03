Electrolux, investimenti confermati

La buona notizia è che nell’incontro di settimana scorsa con il Governo, Electrolux ha confermato gli ingenti investimenti economici sullo stabilimento di lavastoviglie di Solaro. La cattiva notizia è che la situazione generale della multinazionale degli elettrodomestici in Italia è preoccupante per il calo dei volumi di vendita e per questo resta confermato il piano di licenziamenti che riguarderà, marginalmente anche Solaro con 10 esuberi in tutto, di cui 5 tra gli impiegati. Per quanto riguarda Solaro, a fronte di un crollo dei volumi produttivi, passati dagli 855mila pezzi del 2021 ai 587mila del 2023, con una previsione in leggera ripresa per il 2024, a 658mila pezzi, la multinazionale svedese ha confermato investimenti importanti: ai 26 milioni del 2023 si aggiungeranno i 31 milioni del 2024, con l’obiettivo di rilanciare la fabbrica di lavastoviglie di corso Europa. Nel confronto con il Governo, Electrolux Italia ha ribadito la necessità di alcuni interventi sui fattori di competizione quali ad esempio il costo della energia. Verso i lavoratori invece si chiede forte flessibilità nella definizione dei calendari per fronteggiare la volubilità del mercato. Da parte loro i sindacati hanno chiesto ad Electrolux di riportare volumi in Italia e "un utilizzo più saggio della cassa integrazione ordinaria, evitando utilizzi ad ore anziché a giornata". Ga.Bass.