Ecco il Protocollo Studenti disabili più integrati

Stage e alternanza scuolalavoro più facili per gli studenti disabili, grazie all’accordo tra Provincia e Ufficio scolastico territoriale (Ust). Ieri il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio e la dirigente dell’Ust, Vincenza Maria Berardi, hanno firmato il Protocollo d’intesa per la diffusione di iniziative a sostegno dell’inserimento socio-lavorativo di alunni con disabilità, rinnovando l’impegno preso già negli scorsi anni. L’accordo triennale è volto a costruire un sistema integrato tra Provincia e Ust che coinvolga le scuole e i servizi del Piano Lift (Piano provinciale per l’occupazione dei disabili della Brianza) per offrire esperienze concrete come stage e Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e orientamento) per i giovani con disabilità, in uscita dalla scuola superiore, per promuoverne autonomia personale, inclusione sociale e inserimento lavorativo. La proposta è stata espressamente pensata per le scuole che hanno allievi con disabilità certificata, che abbiano compiuto i 16 anni, frequentanti un percorso formativo in dirittodovere di istruzione e formazione.

L’Ust nota come la presa in carico studenti con disabilità sia spesso problematica e non continuativa, quindi predisporrà contenuti e attività didatticamente validi per loro. ISantambrogio sottolinea come questo Protocollo sià il frutto di anni di esperienza di Ust e del Servizio per il collocamento mirato. Tramite gli avvisi di Orientamento al lavoro, finanziati con i fondi del Piano Lift 2019-2020-2021, la Provincia ha supportato 124 studenti con disabilità verso il mercato del lavoro, con 24 progetti che hanno coinvolto 30 alunni nel 2020, 38 nel 2021 e 56 nel 2022, con rispettivi investimenti di 57mila euro, 83mila e quasi 122mila nel 2022.

C.B.