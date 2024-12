Ecco i nuovi Cavalieri. Dai volontari tuttofare al carabiniere-ingegnere

L’angelo dei disabili, il macellaio, il vigile, il volontario tuttofare che riscalda chi ha freddo, l’ingegnere-carabiniere. Cinque persone comuni che hanno fatto e fanno qualcosa di eccezionale per la loro comunità, cinque personaggi che da ieri possono fregiarsi dei titoli di commendatore o cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Ieri pomeriggio in Prefettura grande emozione alla cerimonia di consegna di cinque Onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad altrettanti cittadini della provincia di Monza e della Brianza. A fare da colonna sonora, l’orchestra di fiati e percussioni del Liceo musicale Zucchi di Monza, diretta dal maestro Mario Mariotti. Dall’Inno d’Italia e marce e brani per banda, i ragazzi di una delle scuole più antiche della città hanno sottolineato i momenti più siginificativi della cerimonia, a cui hanno preso parte con la padrona di casa il prefetto Patrizia Palmisani anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il vicepresidente della Provincia Claudio Rebosio e i sindaci e funzionari dei Comuni da cui provenivano i premiati.

Poi la sfilata delle onorificenze.

A cominciare da quella di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Piera Perego. Dopo aver ricoperto dall’inizio degli anni ’80 fino al

2009 la carica di presidente dell’Anffas (Associazione fra genitori di persone disabili), diventando un riferimento costante per chi vive a contatto con la realtà della disabilità, ha promosso nella città di Seregno la costituzione della Cooperativa Sociale “Spazio Aperto” e della Cooperativa Sociale “L’Aliante” per favorire inserimento lavorativo, integrazione e autonomia dei disabili. Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito a Giulio Galbusera di Arcore, storico macellaio da sempre impegnato nel risolvere i problemi della sua categoria e dei Commercianti, di cui è stato presidente. Già insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito nel 1997, il signor Galbusera è inoltre delegato per Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. Cavaliere dell’Ordine al Merito da ieri anche Fabio Brighel di Nova Milanese. Attualmente vicecomandante della polizia locale di Sesto San Giovanni, è stato docente, carabiniere e ufficiale di polizia locale.

Cavaliere da ieri anche Erminio Cattaneo da Renate, volontario

fra protezione civile, tecnico installatore e donatore di impianti termo-sanitari. Cavaliere dell’Ordine al Merito infine Andrea Spinosa da Desio, ingegnere, volontario della Croce Rossa, Ufficiale Addetto nel Reparto Addestramento del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.