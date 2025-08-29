Ecco i campi da beach volley. Ora i “bagnini“

L’idea è quella di sentirsi ancora in spiaggia, per un mese di settembre da trascorrere in allegria. Così dal 6 al 28 settembre, nell’ambito della Sagra cittadina, Muggiò avrà per la prima volta due campi di beach volley e beach soccer, installati in piazza Norma Cossetto e che saranno utilizzabili gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria. All’inaugurazione, il 6 settembre alle 16, ma anche domenica 7, sarà ospite Christian De Martiis, meglio conosciuto come “Il Boss della Tecnica“, classe 1995, ex calciatore, ora youtuber e istruttore di tecnica calcistica. Per la migliore riuscita dell’iniziativa, il Comune di Muggiò cerca volontari, in particolare per gestire gli accessi ai due campi di beach volley e beach soccer. Unico requisito richiesto è essere maggiorenne.

I campi saranno utilizzabili tutti i giorni dalle 15 alle 22 (ultimo accesso alle 21) e il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13 (ultimo accesso alle 12). I volontari si alterneranno secondo le proprie disponibilità e le candidature possono essere presentate anche per alcuni giorni o alcune fasce orarie. Per partecipare occorre compilare il modulo disponibile sul sito del Comune, https://www.comune.muggio.mb.it/it/news/cercasi-volontari-per-campi-di-beach-volley-e-beach-soccer e inviarlo per mail a culturaesport@comune.muggio.mb.it, o presentarlo direttamente all’ufficio protocollo del Comune, presso la sede di piazza Matteotti.

Si può presentare la candidatura fino alla fine dell’iniziativa. Tutte le informazioni per la modalità di prenotazione con gli orari completi e tutti i particolari di accesso ai campi sono disponibili sui canali dell’ente: basta inquadrare un qrcode per prenotare il campo scelto.

Veronica Todaro