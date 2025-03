Duecento e-bike e 500 monopattini. Sharing “verde”, rinnovata l’intesa

Rinnovata per altri due anni la convenzione per il servizio di mobilità condivisa a Monza, garantendo così la continuità della flotta di 200 biciclette a pedalata assistita e 500 monopattini elettrici già presenti sul territorio. Attivo dal marzo 2023, il servizio continuerà a essere gestito dalle società Dott e Lime. Come già avvenuto durante il primo biennio di convenzione, la flotta potrà essere incrementata in occasione di eventi specifici fino a un massimo di 300 biciclette e 1.000 monopattini. I numeri dei primi due anni: nel 2023 sono stati effettuati circa 343.000 noleggi e nel 2024 circa 384.000. In media, chi utilizza i mezzi in sharing percorre poco meno di due chilometri, 1,8 con l’e-bike e 1,7 in monopattino.

Questo porta a un totale di 514.000 chilometri percorsi nel 2023 e 654.000 nel 2024, per un risparmio in emissioni che ammonta rispettivamente a 73.000 e 99.000 chili di Co2. Di particolare rilevanza sono i dati riguardanti i giorni del Gran premio di F1, in cui lo share modale interessa la micromobilità per il 7%. Nello specifico, durante il Gp 2023 sono stati effettuati 9.750 noleggi, saliti a 10.200 nel 2024.

Con il rinnovo della convenzione, il servizio free floating rimane attivo su tutto il territorio comunale, con un’area di sosta vincolata che comprende il centro storico, la stazione e il parco. Per garantire la sicurezza di pedoni e utenti, restano attive le limitazioni di velocità nelle zone a maggiore affluenza: 10 chilometri orari nelle aree ad alta densità del centro e 6 chilometri orari nella zona pedonale. Rimane inoltre in vigore il divieto di circolazione lungo alcuni assi viari e all’interno dei Giardini della Villa Reale. "Con questo rinnovo – dice l’assessore alla Mobilità, Irene Zappalà - confermiamo il nostro impegno nel promuovere una mobilità sostenibile ed efficiente, offrendo ai cittadini soluzioni pratiche e innovative per gli spostamenti quotidiani e che possono contribuire in modo significativo a una gestione ottimale di grandi eventi come il Gran premio di Monza”.

R.M.