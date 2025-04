Due i locali aperti. E per chi vuole le ricette sui social

E per chi non vuole rinunciare al piacere dell’ortaggio più famoso della Brianza anche a casa, sulle pagine social della Pro loco trova le ricette per prepararli nella propria cucina. Due i ristoranti dove gustare la prelibatezza durante la sagra. Il primo gestito dagli 80 volontari della Pro loco a Palazzo Archinti aperto giovedì e venerdì e sabato dalle 19.30, domenica alle 12. Prenotazione obbligatoria (351.810.88.09, il numero è attivo dalle 10 alle 13 da lunedì a giovedì), oppure online sul sito www.prolocomezzago.it. L’altro di ViviMezzago è come sempre all’oratorio San Luigi (aperto 1, 2 e 4 maggio), sempre con prenotazione obbligatoria al 351.852.77.99).