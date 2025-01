Dolcetto, scherzetto: 30 chili di hashish nascosti nelle scatole di snack al cioccolato ma la Finanza li trova

Monza – Tre arresti per traffico di sostanze stupefacenti della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza, che ha anche sequestrato oltre 30 chilogrammi di hashish e 25.500 euro in contanti.

Gli arresti sono stati eseguiti dalla guardia di finanza

L’incontro

I finanzieri del Gruppo di Monza hanno intercettato l’incontro di tre soggetti a bordo di due autovetture e monitorato così un repentino scambio di un involucro in plastica di notevoli dimensioni: immediatamente è scattata l’ispezione dei veicoli, dove sono stati trovati 10 chilogrammi di hashish nascosti in scatole che riproducevano gli incarti dei noti dolciumi “Snickers” e “Lindt”, oltre ai 25.500 euro in contanti.

Il garage

I militari hanno poi individuato un garage in città con ulteriori 20 chili di hashish. La droga, se fosse giunta sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro. Sono scattate le manette per traffico di sostanza stupefacente e per i tre arrestati si sono aperte le porte del carcere di Monza.

I controlli

L’azione di servizio delle Fiamme Gialle rientra nell’ormai ampio e consolidato piano di contrasto dei traffici illeciti, ad ulteriore testimonianza del costante presidio assicurato dal Corpo per la lotta al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, in difesa degli effetti nocivi per la salute dei cittadini, soprattutto in età adolescenziale.