Via Strambio, nel box un bazar dello sballo sintetico: in manette un venticinquenne

Milano, 20 gennaio 2025 – Il bazar dello sballo sintetico era in un box interrato di via Strambio, in zona Città Studi. Lì sono arrivati sabato 18 gennaio 2025 gli investigatori dell'Antidroga della Squadra mobile, che hanno sequestrato 16 chili di ketamina, circa 6mila pasticche di ecstasy, 370 grammi di Mdma, 550 grammi di biscotti al thc, 450 grammi di caramelle allucinogene a base di psilocibina, mezzo chilo di cocaina, 700 grammi di hashish e 5,2 chili di marijuana. In manette è finito il venticinquenne ragusano che usava quel garage, di proprietà di un italiano all'oscuro dei suoi traffici.

Il blitz

Dopo alcune segnalazioni su movimenti sospetti attorno a quel box, i poliziotti di via Fatebenefratelli, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, si sono appostati all'esterno dell'edificio per capire chi adoperasse il garage e hanno intercettato il venticinquenne, che è entrato nel box e ne è uscito dopo tre minuti con una scatola rossa col marchio di una nota ditta che produce pandori. All'interno, però, non c'era il dolce natalizio, ma diversi tipi di sostanze stupefacenti: quattro confezioni di ketamina da 370 grammi, 184 grammi di marijuana e un etto di hashish.

La perquisizione

A quel punto, è scattato il controllo nel box-deposito, che ha portato al sequestro di quasi 26 chili di droga. La perquisizione è proseguita nell'abitazione di Lissone dove il venticinquenne vive da solo: lì hanno trovato 21mila euro in contanti, cifra del tutto incompatibile con le entrate pressoché nulle del giovane senza alcuna occupazione ufficiale. Il grossista dello spaccio è stato ammanettato e portato in cella: dalle banche dati delle forze dell'ordine sono spuntati alcuni precedenti da pusher di strada, l'ultimo datato 2024. Ora le indagini proseguiranno per ricostruire contatti e giro d'affari.