Droga a un 15enne. Pusher in manette

Spaccio in stazione. Controlli in abiti civili l’altro giorno con gli agenti del Nost della polizia locale. Alle 15.15 è stato avvistato un ragazzino mentre scambiava qualcosa con un marocchino di circa 30 anni. Subito una pattuglia ha fermavato il ragazzo trovandogli addosso due grammi di hashish che ha confessato di aver appena comprato mentre una seconda pattuglia andava ad arrestare lo spacciatore. Addosso a quest’ultimo sono stati trovati 20 grammi di hashish e 160 euro in banconote di piccolo taglio. Già denunciato nella stessa settimana per cessione di sostanze stupefacenti nello stesso luogo, il nordafricano è stato portato in carcere in attesa di udienza. Il minore, poi risultato avere solo 15 anni, è stato segnalato alla Prefettura e riconsegnato alla madre.

Da.Cr.