Doppio incontro con gli esperti

Anche Usmate organizza un ciclo di incontri per discutere di patti digitali. Due appuntamenti, il 2 e l’8 aprile, aiuteranno le famiglie ad approfondire il rapporto fra il mondo virtuale e il benessere di bambini e ragazzi. Mercoledì, sarà la volta di un esperto di media e di un’avvocata penalista; la settimana dopo, invece, Marco Gui, docente della Bicocca e fondatore dei Patti digitali, sarà di nuovo nel Vimercatese insieme a due pediatri. "La sfida per un uso più consapevole della tecnologia si vince insieme, promuovendo alleanze educative", dice la sindaca Lia Mandelli. Organizzano la Consulta per il diritto allo studio, l’Istituto comprensivo Mandelli e il Comune. Appuntamento all’auditorium Luini alle 20.30. Ingresso libero.

Bar.Cal.