Donne sulla Luna: missione possibile. La serata ad Arcore con Lucia Giovannini

Arcore, 16 giugno 20205 – L’appuntamento con Lucia Giovannini è per mercoledì 18 giugno alle 20.30 alla Bergamina di via Bergamina 64.

Una serata "Donne sulla luna: missione possibile” organizzata con “Il mondo dei sogni” che avrà anche uno scopo benefico. Il 10% del costo d’ingresso (33 euro) andrà alla Biblioteca Italiana Ciechi “Regina Margherita” di Monza.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: ilmondodesognieventi@gmail.com oppure via whatsapp 351.3369523.

Lucia Giovannini ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca delle capacità inespresse che ogni persona ha in sè. E' l'autrice di libri che hanno aiutato migliaia di persone a vivere meglio. Tra le sue opere “Tutta un'altra vita”, “Mi merito il meglio”, “Libera la tua vita” e “Il Crudo è servito e Frullato e Mangiato”, oltre che di diversi dvd e cd formativi.

Da anni tiene corsi e conferenze, per privati e aziende, in tutta Europa e in Asia e nel 2008 ha fondato il metodo Tutta un'altra vita®.

È la formatrice degli insegnanti del metodo Louise Hay per l’Italia, la Svizzera italiana, la Thailandia e Singapore ed è stata spesso definita dai media “la Louise Hay italiana”. È co-fondatrice di BlessYou! e co-direttrice della scuola di Pnl e coaching Luce (Libera università di crescita evolutiva), e dell’Istituto italiano di neuro-semantica.