“La storia di Peppino Fumagalli. La Candy, le imprese, la famiglia”: il docufilm sbarca a Venezia

Milano, 4 agosto 2023 – La Brianza va a Venezia il 2 settembre in occasione della 80° Mostra del Cinema con il docufilm “La storia di Peppino Fumagalli. La Candy, le imprese, la famiglia”, ovvero un omaggio a Peppino Fumagalli e alla Candy. Una storia famigliare di successo che rivoluzionò i costumi e i consumi di un’epoca. Un’idea del regista Massimiliano Finazzer Flory grazie alla volontà della famiglia brianzola che vivrà il grande evento il 5 settembre a Monza presso il Teatro Manzoni.

Dunque una grande occasione per celebrare la vita di questo imprenditore icona di una storia industriale irripetibile.

Nel frattempo, lo stesso Massimiliano Finazzer Flory incontra sempre sul territorio lombardo a Villa Arconati presso la Fondazione Rancilio il pubblico domenica 6 agosto per raccontare i miti della villa e del suo parco unico per bellezza.

Non solo, un altro appuntamento è in programma sempre in villa, domenica 10 settembre: Finazzer Flory racconterà e reciterà la figura di Federico Borromeo, dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni in occasione del 150 anni dalla scomparsa del grande autore.