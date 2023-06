Divertimento e shopping Il Festival popola la città

di Alessandro Crisafulli

Sempre attesa dai cittadini, per godersi un po’ di svago e divertimento estivo. Dai commercianti, per rimpinguare un po’ le casse. E gli esercenti pubblici, per avere bar, pub e ristoranti pieni. Torna la kermesse dei “Mercoledì di Desio“ che quest’anno prende il nome di “Desio Summer Music Festival“. Un nuovo format, elaborato da Star-m, la società desiana che si è aggiudicata il bando. Lo Zoo di 105, Jo Squillo, Francesco Salvi e Mitch DJ, Povia, Davide De Marinis e Tutto Esaurito. Dal 14 giugno al 19 luglio musica, shopping e intrattenimenti vari saranno i protagonisti assoluti della scena per quello che è il tradizionale appuntamento che anima il centro cittadino tra Corso Italia, via Garibaldi e piazza Conciliazione. "Un calendario pensato per tutte le fasce d’età – ha spiegato il sindaco Simone Gargiulo –. Proponiamo una programmazione volutamente diversificata e gratuita, per venire incontro alle diverse preferenze e per vivere la città anche durante l’estate. L’idea è stata quella di creare occasioni per dare visibilità anche all’associazionismo desiano con stand e attività". Non solo eventi. La rassegna prevede intrattenimenti musicali, aree dedicate ai bambini con giochi, artisti circensi, mascotte e supereroi, gadget in regalo per il pubblico, mercatini tipici e ospiti con performance a sorpresa: "L’obiettivo è promuovere Desio e il suo centro storico con l’asse commerciale – aggiunge l’assessore agli Eventi, Commercio e Marketing territoriale Samantha Baldo –. Grazie alla collaborazione con la direzione artistica, abbiamo inserito nel palinsesto ulteriori eventi di aggregazione, offrendo a tutte le realtà del territorio la possibilità di partecipare alle serate".

Saranno presenti, infatti, momenti di animazione promossi da associazioni cittadine, attività di ambulanti locali, pubblici esercizi e negozi, che potranno esporre all’esterno le proprie merci, i bar potranno estendere il proprio dehors, oltre a organizzare specifici momenti di intrattenimento. Ma dal centrosinistra non mancano le critiche, "nessun coinvolgimento reale, nessuna coprogettazione – dice il segretario del Pd Giorgio Gerosa – le associazioni desiane, che hanno ricevuto una lettera per proporre idee e iniziative con solo una settimana di tempo, sono sempre utilizzate come tappabuchi".