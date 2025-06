Ditta information technology cerca consulente business

Media azienda del settore information technology ad Agrate Brianza cerca 1 collaboratore da inserire nella posizione di business intelligence consultant. Nello specifico, il candidato: recepisce le esigenze del cliente e collabora con i team dei progetti di implementazione Business Applications per individuare le soluzioni più idonee, redige la documentazione di analisi in conformità alle metodologie sviluppate da Eos Solutions, disegna ed implementa le componenti di back-end e di front-end coerentemente con le architetture Microsoft in uso. Si offre contratto a tempo indeterminato. Cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 24MAY2510/10.1.