Disegni, sculture e incisioni. Artisti da tutta Italia in Villa Brivio

Una partecipazione mai registrata al Premio Vittorio Viviani, concorso artistico organizzato dalla Libera Accademia di Pittura. All’edizione 2024 hanno risposto 164 autrici e autori. Candidati da quasi tutte le regioni italiane e, un paio, anche dall’estero, che hanno proposto in totale 489 opere. Il concorso, in memoria del fondatore della Lap, si ripete puntualmente dal 1999 e i numeri degli ultimi anni dimostrano un crescente interesse tra gli appassionati d’arte. Tra le 489 opere proposte, ne sono state selezionate 38, cui si aggiungono i lavori presentati da due allievi della Lap. Dunque nelle sale di Villa Brivio saranno esposte 40 opere, una per autore: pitture, disegni, sculture, acquarelli e incisioni. Tra queste saranno individuate le opere vincitrici. L’esposizione nel Centro di cultura si terrà da domani (alle 17.30 previste anche le premiazioni) al 24 novembre. Il Premio Vittorio Viviani è organizzato come dalla Lap, con patrocinio e contributo del Comune di Nova Milanese e il sostegno del circolo Arci “Enrico Rossi“, oltre al supporto della Fondazione Rossi. La manifestazione ha anche il patrocinio della Provincia di Monza e della Regione Lombardia. In considerazione della folta partecipazione, quest’anno la mostra sarà aperta straordinariamente anche alla domenica pomeriggio, oltre che negli orari standard della Centro di cultura.

Tornando ai numeri del concorso, la partecipazione si è consolidata sempre più negli ultimi anni. In questa edizione i partecipanti al bando sono stati 164, nel 2023 erano stati 120, mentre erano stati 141 nel 2022. Andando ancora a ritroso, i candidati furono 92 nel 2021, 53 nel 2020, 61 nel 2019. Per quanto riguarda la selezione, nella mostra sono rappresentate tutte le tecniche, con autrici e autori di tutte le età. Il più giovane ha 21 anni, il più anziano 84. Gli under 35 sono 10.

Veronica Todaro