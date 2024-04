Dimore di delizia. Viaggio esclusivo coi padroni di casa

La Brianza si racconta attraverso le biblioteche del territorio. È il progetto “La Brianza in biblioteca“, a cura di Centro documentazione Residenze Reali lombarde, in collaborazione con la rete BrianzaBiblioteche.

Dopo il successo del primo appuntamento a Meda, seguirà un’esclusiva visita guidata a Villa Antona Traversi e all’annessa chiesa di San Vittore. Il conte Antona Traversi accompagnerà i visitatori domani alle 17 alla scoperta delle meraviglie di questo complesso monumentale che racchiude in sé importanti opere d’arte, l’interno della chiesa di San Vittore, con affreschi della scuola del Luini (1520); posti disponibili 25.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.ceposto.it; al numero 0362.186581 o e-mail meda.info@brianzabiblioteche.it. Il progetto prende le mosse da “Contaminiamoci di Cultura“, vincitore del bando di Fondazione per la Comunità di Monza e Brianza Onlus. "Il Centro documentazione Residenze Reali lombarde – spiega la coordinatrice Marina Rosa – in collaborazione con l’assessorato alle Biblioteche di Monza e con il Sistema BrianzaBiblioteche, ha messo a punto la proposta finalizzata a fornire ai tanti frequentatori l’occasione di approfondire la conoscenza del territorio di appartenenza, caratterizzato da uno dei più ricchi sistemi italiani ed europei di ville di delizia nobiliari, con l’ausilio di conferenze racconto in biblioteca e di successive visite guidate".

La costruzione delle ville di delizia ha dato impulso di pittori, decoratori, artisti e artigiani che hanno dato impulso alla filiera del legno, da cui nasce il design. Le conferenze racconto si svolgono al giovedì pomeriggio, seguite nel weekend da una visita guidata alla residenza nobiliare. Per questo ciclo primaverile il comitato scientifico ha proposto Villa Antona Traversi, Villa Bagatti Valsecchi a Varedo e Villa Mirabello nel Parco di Monza. Giovedì 8 maggio l’incontro sarà alle 20.45 alla Biblioteca di Varedo, a cui seguirà la visita guidata a Villa Bagatti Valsecchi, sabato 11, alle 17. Chiudeil ciclo la conferenza di mercoledì 15 maggio, alle 20.45, alla Biblioteca S. Gerardo di Monza, a cui seguirà la visita di Villa Mirabello e dintorni, sabato 18 maggio, alle 17. Si racconterà come il governatore austriaco di Lombardia Carlo Giuseppe Firmian, amico dei conti Durini, abbia influito sulla scelta di Monza come residenza reale estiva di Ferdinando d’Asburgo. Prenotazioni: App C’è Posto; Biblioteca S. Gerardo 039.326376; monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it.