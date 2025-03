Digitalizzati i diari del medico Mantegazza

In via Zucchi 13, dove nacque, c’è ancora la targa che gli avevano dedicata nel 1931 in occasone del centenario della sua nascita, a cui prese parte a Monza anche Benito Mussolini. Paolo Mantegazza, medico, divulgatore e scrittore torna di attualità dopo che l’altro giorno la Giunta ha spprovato una convenzione con l’Università Milano Bicocca per la digitalizzazione del “Giornale della mia vita” redatto dal celebre studioso monzes e conservato all’Archivio Storico della città, e che sarà digitalizzato e reso consultabile online sul portale web del Centro interdipartimentale ASPI, Archivio Storico della Psicologia Italiana dell’ateneo milanese. La convenzione, che ha durata di 12 mesi, prevede anche un lavoro di studio e approfondimento sul manoscritto, un diario in 62 volumi di Paolo Mantegazza (1831-1910), che tra i primi diffuse in Italia le teorie di Charles Darwin, studi sulla sessualità e l’igiene. Per l’assessora alle Biblioteche Viviana Guidetti, permetterà "un maggiore e più agevole fruibilità del patrimonio librario".

Dario Crippa