Desio Summer Music Festival. Arriva il genio maledetto di Morgan

Dagli anni Ottanta dei Righeira all’hip hop di Tormento, dalla musica d’autore di Morgan al rock di Ronn Moss, per tutti il bello di “Beautiful“, fino a un tributo a Michael Jackson. Sarà un’estate in musica quella di Desio, con un filotto di grandi nomi del passato e del presente e un programma che spazierà in un po’ tutti i generi. Un pugno di concerti che daranno vita al Desio Summer Music Festival: la manifestazione, organizzata dal Comune col Distretto urbano del commercio nell’ambito del progetto Desio da Vivere, è stata appena presentata ufficialmente e animerà piazza Conciliazione da mercoledì 19 e fino al 17 luglio, con un’ultima propaggine a settembre.

Ogni mercoledì ci sarà un appuntamento: si comincerà con una serata di revival degli anni ‘80 e ‘90 che avrà per protagonista Johnson Righeira, uno dei due componenti dello storico gruppo dei Righeira, gli autori di hit come “Vamos a la playa“ e “L’estate sta finendo“. Sarà una performance che riporterà alle atmosfere elettrizzanti di quei decenni. Mercoledì 26 toccherà a Paolo Noise, noto al grande pubblico come conduttore del programma radio “Zoo di 105“ e come volto tv: intratterrà il pubblico tra giochi, gag, divertimento e balli per tutti. Mercoledì 3 luglio tornerà la musica dal vivo con un concerto di Tormento, rapper che è una delle figure di spicco della scena hip hop italiana, riferimento fondamentale anche per le nuove generazioni della trap. Già voce e fondatore dei Sottotono, che a metà anni ‘90 scalarono le classifiche diffondendo un filone rap più di stampo r’n’b, Tormento proporrà i suoi pezzi nutriti anche di soul e funk. Il 10 luglio arriverà uno dei musicisti e cantautori italiani di maggior talento, che in Brianza è di casa: a salire sul palco sarà Morgan, che darà vita a un percorso tra la canzone d’autore e i suoi brani più noti. Il 17 luglio, invece, si svolterà sul rock con uno spettacolo di Ronn Moss, che farà scoprire l’altro suo lato artistico: se per tutti come attore resta Ridge Forrester, il bello della soap opera americana “Beautiful“, lo statunitense è anche un musicista e cantante, leader dagli anni Settanta della rock band dei Player. Il Desio Summer Music Festival avrà poi un’ultima data a settembre, con un tributo a Michael Jackson con Mitch Dj: sarà un evento di grande impatto scenico, che ripercorrerà i maggiori successi del re del pop. Ad arricchire il festival ci saranno eventi collaterali lungo via Garibaldi e corso Italia, tra spettacoli di magia, mercatini degli hobbisti, un’area con street food e una attrezzata con i giochi di una volta.