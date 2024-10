Desio, pronto soccorso più facile. Donati i terreni per la nuova strada

Il raddoppio della strada di accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Desio è più vicino, primo passo per il restyling del polo d’emergenza del Pio XI. Cancro Primo Aiuto ha comprato i terreni per garantire l’ampliamento e li ha donati all’Asst Brianza, alla quale le corsie di casa fanno riferimento.

A Vimercate la cerimonia di consegna degli atti notarili. "Siamo persone che aiutano altre persone – dice l’amministratore delegato Flavio Ferrari raccontando la genesi dell’iniziativa –. Abbiamo cominciato senza un’investitura ufficiale, individuata la necessità, ci siamo messi in moto". Il lavoro certosino di risalire a tutti i titolari dei fondi, quasi una quarantina, si deve al consigliere dell’associazione Giacinto Mariani. Il passaggio delle carte all’Azienda aveva subito qualche intoppo nelle ultime settimane, "la situazione si è sbloccata grazie all’intervento del consigliere regionale brianzolo Gigi Ponti" e adesso l’Asst potrà procedere a ingrandire. "Per noi è un giorno importante – spiega il direttore generale Carlo Alberto Tersalvi –. Siamo grati a Cancro primo Aiuto e a Gigi Ponti. L’associazione si era impegnata su questo fronte già con il mio predecessore dimostrando di essere sempre a fianco di chi ha bisogno. Ora possiamo davvero pensare a realizzare la strada". "Finalmente l’operazione si è conclusa – aggiunge Mariani – facciamo qualcosa di utile per il nostro territorio". "È stato un grande lavoro di squadra – sottolinea Ponti – ed è bello essere arrivati ad affidare i documenti ad Asst, che ora potrà occuparsi dell’opera".

Alla piccola cerimonia anche gli imprenditori Giuseppe e Luca Asti, titolari della Tagliabue Spa, l’azienda realizzerà l’asfaltatura e i lavori sotterranei a titolo gratuito: "La nostra impresa è sul territorio da 40 anni, siamo onorati di prendere parte al progetto". Un avvio importante per il futuro del pronto soccorso che raddoppierà a propria volta, secondo il progetto dell’Azienda, 16 milioni di investimento sulla struttura che vuole guardare al futuro e che ogni giorno registra più di 170 accessi. La conclusione lavori è prevista per il 2027, il primo passo è fatto.